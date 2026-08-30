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Царьград

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Оперативный штаб: Бе-200 и Ми-8 привлекут к тушению пожара под Анапой

Оперативный штаб: Бе-200 и Ми-8 привлекут к тушению пожара под Анапой

В районе Анапы продолжается тушение пожара, охватившего уже 25 га. Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 будут привлечены после снятия сигнала беспилотной опасности.

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