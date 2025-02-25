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Царьград

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Зеленский и Трамп: переговоры о редкоземельных металлах и партнёрстве

Зеленский и Трамп: переговоры о редкоземельных металлах и партнёрстве

Владимир Зеленский планирует визит в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. На повестке переговоров — сделка по редкоземельным металлам в обмен на помощь США.

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