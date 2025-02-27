Хорошие новости для жителей Ботаники: где будут ремонтировать дороги

Жители столичного сектора Ботаника давно жалуются на отсутствие ремонта некоторых дорог. В нашу редакцию часто поступают вопросы, касающиеся ремонта второй половины улицы Куза Водэ (вверх от перекрестка с бульваром Дачия до улицы Гренобля), а также начала работ по ремонту улицы Друмул Бэчоюлуй.