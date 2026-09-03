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Снукерист.ру

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Дэйв Гилберт предстанет в новом голливудском образе, демонстрируя отличную форму в Челтнеме

Дэйв Гилберт предстанет в новом голливудском образе, демонстрируя отличную форму в Челтнеме

Дэвид Гилберт готовит себе голливудский образ, при этом находясь в превосходной физической и профессиональной форме на турнире British Open 2026 в Челтнеме, сообщает metrouk Дэйв Гилберт задумал образ в стиле Киану Ривза (фото: metrouk)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Сейчас Дэвид Гилберт в прекрасной физической форме, а его яркие победы идут параллельно с переменой во внешности.

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