Дэйв Гилберт предстанет в новом голливудском образе, демонстрируя отличную форму в Челтнеме

Дэвид Гилберт готовит себе голливудский образ, при этом находясь в превосходной физической и профессиональной форме на турнире British Open 2026 в Челтнеме, сообщает metrouk Дэйв Гилберт задумал образ в стиле Киану Ривза (фото: metrouk)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Сейчас Дэвид Гилберт в прекрасной физической форме, а его яркие победы идут параллельно с переменой во внешности.