Звёздные друзья

Наталья Подольская и Регина Тодоренко познакомились в 2022-м на ледовом шоу и с тех пор семьями летают на отдых и вместе посещают светские мероприятия.
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