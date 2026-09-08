Убегающие воры потеряли две картины Ренуара в музейном парке

REUTERS/Manon Cruz Две картины, похищенные из музея французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции, были найдены в парке при музее после того, как злоумышленники выронили их при побеге.
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