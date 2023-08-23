В Ростовской области инспекторы ДПС оказали помощь мальчику, у которого резко ухудшилось состояние здоровья

В ходе несения службы на 993-м км автодороге М-4 «ДОН» к инспекторам ДПС ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Александру Моисееву и младшему лейтенанту полиции Александру Гурову обратился мужчина.