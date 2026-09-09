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Пострадавшие при взрыве на ГЭС на юге Швейцарии скончались от полученных травм

Пострадавшие при взрыве на ГЭС на юге Швейцарии скончались от полученных травм

Двое рабочих, пострадавших в среду утром в результате взрыва на гидроэлектростанции «Ритом» в городе Пиотта на юге Швейцарии, скончалась от полученных травм.

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