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Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Самусенко, Корнев, Чимрова, Клепикова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е, другие результаты

Плавание на короткой воде Кубок Сальникова Санкт-Петербург  Мужчины 50 м, спина 1. Климент Колесников – 22,66 2.

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