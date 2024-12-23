Электролёты Lilium так и не взлетят: компания прекратила работу и уволила сотру...

Электролёты Lilium так и не взлетят: компания прекратила работу и уволила сотрудниковНемецкий стартап Lilium, разрабатывавший электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), официально объявил о прекращении деятельности.
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