В Сочи начнется строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск. Об этом рассказала Елена Павленко, специалист по транспортному планированию Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ).
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