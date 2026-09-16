Movie review: 'Resident Evil' a high point for series and Zach Cregger

"Resident Evil," in theaters Friday, is a great "Resident Evil" movie, a great Zach Cregger movie and the first great movie based on a video game.
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