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Movie review: 'Resident Evil' a high point for series and Zach Cregger

"Resident Evil," in theaters Friday, is a great "Resident Evil" movie, a great Zach Cregger movie and the first great movie based on a video game.

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