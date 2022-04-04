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Более 14 000 семей Тульской области направили маткапитал на образование детей

Более 14 000 семей Тульской области направили маткапитал на образование детей

С момента запуска госпрограммы в России на предоставление средств материнского капитала на образование детей подано более 1,3 миллиона заявлений, в Тульской области около 15 000 заявлений, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Тульской области.

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