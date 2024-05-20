Через 7 лет жители Забайкальского края смогут получать зарплату в 100 тысяч рублей

Забайкальский край занял 27 место из 85 в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Согласно данным РИА Новости, половине забайкальцев придётся ждать семь лет и один месяц для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей и более.
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