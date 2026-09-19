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«27 тысяч в месяц». Туск заявил о катастрофических потерях Украины на поле боя

«27 тысяч в месяц». Туск заявил о катастрофических потерях Украины на поле боя

Потери Украины в последнее время составляют около 27 тысяч убитых и раненых в месяц. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, ссылаясь на информацию, полученную от киевских «партнёров».

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