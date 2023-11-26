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Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании. Он отыграл 4:43 и отразил 1 бросок в матче с «Глазго» (5:1)

Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании. Он отыграл 4:43 и отразил 1 бросок в матче с «Глазго» (5:1)

Бывший вратарь футбольной сборной Чехии, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал», вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата EIHL с «Глазго» (5:1).

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