На Камчатке полицейские выявили факты незаконного получения выплат в крупном размере

Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили факты противоправной деятельности двух жительниц города Елизово, матери и дочери, которые обманом получали ежемесячные денежные выплаты на детей, которых не было.