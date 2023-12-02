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Французские горнолыжные курорты рискуют подсесть на искусственный снег

Французские горнолыжные курорты рискуют подсесть на искусственный снег

Зима еще не наступила, но французские горнолыжные курорты уже прибегают к искусственному оснежению. Более мягкие температуры в результате изменения климата фактически привели к тому, что в последние годы его использование укоренилось, и 29% французских горнолыжных склонов оснащены машинами для искусственного оснежения, такими как снежные пропеллеры или снежные ружья.

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