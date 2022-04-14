Dooralei

291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пелимский
    Я и не сомневался что она вернётся, но уезжала с апломбом и высказываниями, а вернётся по тихому, незаметно. Нужно, ч...Дмитрий Певцов по...
  • Nana Абраменко
    где рыдать?Егор Крид признал...
  • Андрей
    Есть очень хороший фильм, в котором у героя фамилия Мерзляев в итоге превратилась в Мерзяев, так и здесь Нетребко пре...Названа причина, ...

Дима Билан после операции опять оказался в больнице

Дима Билан после операции опять оказался в больнице

Некоторое время назад певец Дима Билан оказался на операционном столе из-за проблем с ЖКТ. Фото: из открытых источников В начале апреля артист перенес оперативное вмешательство, и сообщил поклонникам, что на восстановление уйдет около месяца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх