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Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах посягательства на жизнь полицейского в Амурской области

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах посягательства на жизнь полицейского в Амурской области

16 декабря 2021 года в многоквартирном доме города Благовещенска 44-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок.

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