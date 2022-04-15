Разведчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах уничтожили группу диверсантов условного противника

Разведчики армейского корпуса ВВО на Курильских островах уничтожили группу диверсантов условного противника

Учение проходило в рамках сдачи итоговой проверки за зимний период обучения военнослужащими армейского корпуса ВВО на Курильских островах.

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