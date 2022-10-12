БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кукловодов Зеленского зовут на встречу с Москвой

Кукловодов Зеленского зовут на встречу с Москвой

Турция изъяла Украину из переговорного процесса России и Запада Светлана Гомзикова Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Турция готова стать посредником в организации переговоров России и Запада для урегулирования конфликта на Украине.

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