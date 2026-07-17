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Юрий Трутнев: «Наука превыше туризма»

Юрий Трутнев: «Наука превыше туризма»

Развитие острова Русский пойдет в двух направлениях: приоритетная поддержка государства достанется научно-образовательному кластеру, тогда как создание досуговой и культурной инфраструктуры полностью переложат на плечи частного бизнеса.

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