Юрий Трутнев: «Наука превыше туризма»

Развитие острова Русский пойдет в двух направлениях: приоритетная поддержка государства достанется научно-образовательному кластеру, тогда как создание досуговой и культурной инфраструктуры полностью переложат на плечи частного бизнеса.
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