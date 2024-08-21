От сложного к простому: финансовый гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года

Предстоящая неделя обещает быть непростой для многих знаков зодиака в плане финансовых дел. Астрологи отмечают, что настроение звезд и планет может оказать значительное влияние на денежные потоки и успехи в работе.
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