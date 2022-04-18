Кайл Лаури едва не травмировал Трэя Янга, прыгнув в его ноги

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури во время первого матча серии с «Атлантой» (115:91, 1-0) несколько раз жестко сыграл против лидера соперника Трэя Янга.
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