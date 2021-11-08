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Пожарные в Крыму за сутки ликвидировали пять возгораний

Пожарные в Крыму за сутки ликвидировали пять возгораний

За сутки в Крыму пожарные потушили пять очагов возгорания. Об этом сообщает  МЧС Крыма.  По данным ведомства, три из них произошли в жилом сектора, одно возгорание было связано с мусором и сухой растительностью, а также был потушен один автомобиль.

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