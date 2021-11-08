Пожарные в Крыму за сутки ликвидировали пять возгораний

За сутки в Крыму пожарные потушили пять очагов возгорания. Об этом сообщает МЧС Крыма. По данным ведомства, три из них произошли в жилом сектора, одно возгорание было связано с мусором и сухой растительностью, а также был потушен один автомобиль.