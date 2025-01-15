Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

Процесс освобождения заложников по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС может занять как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники, участвующие в переговорах.
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