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Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

Процесс освобождения заложников по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС может занять как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники, участвующие в переговорах.

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