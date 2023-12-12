Полиция применила силу к протестующим польским перевозчикам

В Польше полиция применила силу в отношении протестующих перевозчиков, так как бастующие собирались заблокировать пропускной пункт Дорохуск на границе с Украиной, сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков, Рафал Меклер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии