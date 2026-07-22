Страна и люди
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Страна и люди

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AP: во время конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

AP: во время конфликта с Ираном были ранены более 500 американских военных

Более 500 американских военнослужащих получили ранения во время боевых действий США против Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

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