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Армия России будет одерживать всё новые победы на поле боя — Foreign Policy

Армия России будет одерживать всё новые победы на поле боя — Foreign Policy

Украине срочно нужна дополнительная военная помощь. Неспособность оперативно пополнить запас боеприпасов приведёт к «самым большим успехам России» в военном плане с начала конфликта, пишет Foreign Policy.

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