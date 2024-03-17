Украине срочно нужна дополнительная военная помощь. Неспособность оперативно пополнить запас боеприпасов приведёт к «самым большим успехам России» в военном плане с начала конфликта, пишет Foreign Policy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии