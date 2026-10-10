Ушедшего на СВО названого правнука Брежнева объявили в уголовный розыск

Антон Милаев, которого называют правнуком бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявлен во всероссийский розыск по уголовному делу.
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