Интересная жизнь с Vera Star В сети начала активно распространяться информация о якобы смерти главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В сети появилась новость о том, что в своем особняке умер Сергей Лавров. Разбираемся что к чему
Комментарии
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Сергей Трофимов
лучше б эти укрофашисты искали б места на кладбищах где может быть их похоронят а вообще то они сгниют где ни будь в канава вместе с крысами которые будут грызть их останки
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2 час.
Юрий Золотарев
Эта КИСЛАЯ бандеровская ССУКА заслуживает за свою болтовню только одного - по ПУЛЕ в каждый глаз!
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1 час.
Владимир Байденюк
Во какой вы толерантный однако. По мне бы так я эту гниду свинорылую повесил бы на ихнем майдане на первом же столбе на часика два за яйца, ну а потом уже за шею насовсем.
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27 мин.
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