СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Веревкин
    Грёбаный чудовищный стыд! Китайцы вон дроны стряпают, которые невозможно отличить от птиц и летают они 70 часов без п...Задержан Замминис...
  • Владимир Байденюк
    Во какой вы толерантный однако. По мне бы так я эту гниду свинорылую повесил бы на ихнем майдане на первом же столбе ...В сети появилась ...
  • Ирина Тютюгина
    Пусть сначала докажут, что именно этот экипаж сбил именно украинский, именно первый F-16))И что? 15 лямов у...

В сети появилась новость о том, что в своем особняке умер Сергей Лавров. Разбираемся что к чему

В сети появилась новость о том, что в своем особняке умер Сергей Лавров. Разбираемся что к чему

Интересная жизнь с Vera Star В сети начала активно распространяться информация о якобы смерти главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
лучше б эти укрофашисты искали б места на кладбищах где может быть их похоронят а вообще то они сгниют где ни будь в канава  вместе с крысами которые будут грызть их останки
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Эта КИСЛАЯ бандеровская ССУКА заслуживает за свою болтовню только одного - по ПУЛЕ в каждый глаз!
Ответить
1 час.
Владимир Байденюк
Во какой вы толерантный однако. По мне бы так я эту гниду свинорылую повесил бы на ихнем майдане на первом же столбе на часика два за яйца, ну а потом уже за шею насовсем.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх