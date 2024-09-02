В сети появилась новость о том, что в своем особняке умер Сергей Лавров. Разбираемся что к чему

Сергей Трофимов лучше б эти укрофашисты искали б места на кладбищах где может быть их похоронят а вообще то они сгниют где ни будь в канава вместе с крысами которые будут грызть их останки

Юрий Золотарев Эта КИСЛАЯ бандеровская ССУКА заслуживает за свою болтовню только одного - по ПУЛЕ в каждый глаз!