НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Колосков о том, что Инфантино предлагает 40 млн долларов тем, кто поддержит продажу прав на ЧМ: «В серьезных организациях так не делают. Но футбол его мало заботит – волнует сохранение статуса президента»

Вячеслав Колосков не понимает, как Джанни Инфантино может обещать ассоциациям по 40 млн долларов в случае, если они поддержат продажу части прав на ЧМ частным инвесторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии