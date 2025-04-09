Звезда "Чик" Алёна Михайлова опровергла новый роман

Звезда сериала "Чики" Алёна Михайлова опровергла новые отношения. Ранее в сети появились кадры с премьеры фильма "Где наши деньги", на которых 29-летняя актриса позирует со спутником — фотографом Игорем Вавиловым.
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