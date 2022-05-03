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Кубок дружбы народов России: Знамя Верности — Знамя Победы

Кубок дружбы народов России: Знамя Верности — Знамя Победы

Соревнования, организованные РОО «Крымская региональная федерация волейбола» при поддержке Министерства спорта Республики Крым по инициативе «ФНКА Молдаван России», пройдут в спортивных залах евпаторийского комплекса «Центр спорта Эволюция».

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