Кубок дружбы народов России: Знамя Верности — Знамя Победы

Соревнования, организованные РОО «Крымская региональная федерация волейбола» при поддержке Министерства спорта Республики Крым по инициативе «ФНКА Молдаван России», пройдут в спортивных залах евпаторийского комплекса «Центр спорта Эволюция».
Соревнования, организованные РОО «Крымская региональная федерация волейбола» при поддержке Министерства спорта Республики Крым по инициативе «ФНКА Молдаван России», пройдут в спортивных залах евпаторийского комплекса «Центр спорта Эволюция».
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