Россиян ждет перерасчет оплаты ЖКУ и новые правила перепланировки

В апреле в документах на оплату ЖКУ появится строка с перерасчетом потребления за прошлый период. Это возможно для квартир, где есть приборы учета воды, электроэнергии, тепла, и только в случае, если перерасчет не проводился в 2023 году.
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