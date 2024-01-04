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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Кокорев: «Сочи» ищет игру. Она приходит, но пока нет очков. Концовку мы должны провести нормально» 

После 47 матчей «Сочи» замыкает таблицу Запада, отставая от зоны плей-офф на 8 очков. «Пришло много болельщиков, для нас это очень положительный факт.

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