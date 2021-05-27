Польский президент Дуда назвал Россию «ненормальной страной»

Спички - не игрушкаПолитикаПольский президент Дуда назвал Россию «ненормальной страной» Польский лидер Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейЭто тот Дуда ,что очком перед Трампушей крутил? На фото попало помнится.Теперь перед грызунами крутит. Пидор одним словомВКвладимир казарскийПольша есть Польша. В начале 30-х годов 20 века Польша во главе с Пилсудским была верным холуем нацистского 3 Рейха. Сегодня Польша во главе с Дудой - верный холуй американского расистского, террористического и откровенно бандитского режима.Комментировать
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