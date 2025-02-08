Путин поприветствовал участников всероссийской лыжной гонки

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025», подчеркнув, что эти соревнования стали важным событием зимнего спортивного сезона.
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