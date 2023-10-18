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РИА Новый день

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В Турции протестующие у консульства Израиля разгромили McDonald's

В Турции протестующие у консульства Израиля разгромили McDonald's

В Стамбуле протестующие собрались у генерального консульства Израиля. Когда демонстрантам не удалось пробраться на территорию дипмиссии, они принялись громить ресторан быстрого питания известной американской сети McDonald's.

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