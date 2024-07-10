Самая дорогая квартира доступная в Сочи к покупке стоит 1,8₽ млрд Находится недвижимость в Хостинском районе, площадь — 600 квадратных метров.
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Самая дорогая квартира доступная в Сочи к покупке стоит 1,8₽ млрд Находится недвижимость в Хостинском районе, площадь — 600 квадратных метров.