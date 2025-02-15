Мошенники «нагрели» бюджет на миллионы и получили условный срок в Приангарье

В Нижнеилимском районе Иркутской области двое жителей Железногорска-Илимского признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого бюджеты района и области «похудели» более чем на 2 миллиона рублей.
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