Требующие капремонта дома орловцев обещают отремонтировать досрочно

На заседании комитета по ЖКХ Орловского облсовета был руководитель Департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил депутатам об изменении как федерального, так и регионального законодательства, которое позволит оперативно проводить проводить любые работы в сфере ЖКХ досрочно.