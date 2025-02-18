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Требующие капремонта дома орловцев обещают отремонтировать досрочно

Требующие капремонта дома орловцев обещают отремонтировать досрочно

На заседании комитета по ЖКХ Орловского облсовета был руководитель Департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил депутатам об изменении как федерального, так и регионального законодательства, которое позволит оперативно проводить проводить любые работы в сфере ЖКХ досрочно.

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