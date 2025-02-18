Требующие капремонта дома орловцев обещают отремонтировать досрочно

На заседании комитета по ЖКХ Орловского облсовета был руководитель Департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил депутатам об изменении как федерального, так и регионального законодательства, которое позволит оперативно проводить проводить любые работы в сфере ЖКХ досрочно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии