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Рязанские новости

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Рязанский Лесопарк принял масштабный турнир по смешанным единоборствам

Рязанский Лесопарк принял масштабный турнир по смешанным единоборствам

Отдельным зрелищем стал поединок по правилам средневекового ММА.В Рязанском Лесопарке в рамках празднования Дня города состоялся очередной вечер боев клуба смешанных единоборств «Арта».

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