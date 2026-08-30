Рязанский Лесопарк принял масштабный турнир по смешанным единоборствам

Отдельным зрелищем стал поединок по правилам средневекового ММА.В Рязанском Лесопарке в рамках празднования Дня города состоялся очередной вечер боев клуба смешанных единоборств «Арта».
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