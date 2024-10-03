Grayscale Investments обошла BlackRock по уровню дохода от спотового биткоин-ETF

Компания Grayscale Investments получает доход от комиссий за управление своим спотовым биткоин-ETF в пять раз больше, чем BlackRock, несмотря на то, что BlackRock является крупнейшим поставщиком фондов в этом секторе.
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