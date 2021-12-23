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Допризывная подготовка в СССР: почему она была лучше современной

Допризывная подготовка в СССР: почему она была лучше современной

Система допризывной подготовки 1941 года радикально отличалась от современной. Тогда, с учетом внешнеполитической обстановки, готовность молодежи к службе в армии считалась делом государственной важности, и отношение к этому было очень серьезным.

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