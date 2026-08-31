Летят КАБы и "Бандероль": Одесса погрузилась во тьму после серии мощных взрывов

В Одессе прогремело более 10 взрывов — город остаётся без света.В Одессе после ударов Вооружённых сил России, нанесённых крылатыми ракетами «Бандероль» и реактивными беспилотниками «Герань», фиксируются масштабные перебои с электро- и водоснабжением.