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Царьград

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Летят КАБы и "Бандероль": Одесса погрузилась во тьму после серии мощных взрывов

Летят КАБы и "Бандероль": Одесса погрузилась во тьму после серии мощных взрывов

В Одессе прогремело более 10 взрывов — город остаётся без света.В Одессе после ударов Вооружённых сил России, нанесённых крылатыми ракетами «Бандероль» и реактивными беспилотниками «Герань», фиксируются масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

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