Алтайские власти снова ищут подрядчика, который сделает проект реставрации "Дома Полякова"

В июле 2024 года власти уже пытались заказать проект реставрации, однако тогда заявку на лот никто не подал Власти Алтайского края снова ищут подрядчика, который разработает проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул.