Сеул заявил, выпущенная КНДР ракета летела со скоростью 22 Маха, что означает гиперзвук

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о том, что Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, она пролетела 1000 километров с высотой в апогее 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха.