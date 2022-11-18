РИАП "АПРАЛ" МТ

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Сеул заявил, выпущенная КНДР ракета летела со скоростью 22 Маха, что означает гиперзвук

Сеул заявил, выпущенная КНДР ракета летела со скоростью 22 Маха, что означает гиперзвук

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о том, что Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, она пролетела 1000 километров с высотой в апогее 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха.

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