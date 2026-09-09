Сочинские бананы оказались полезнее импортных: в них больше калия и меньше сахара

Сочинские бананы оказались полезнее импортных: в них больше калия и меньше сахараВ Сочи вырастили первые партии бананов, которые, по данным лабораторных испытаний, оказались не только безопасными, но и более полезными, чем большинство импортных аналогов.
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